Ущерб от преступлений военнослужащих вырос на 30% - СК
16:12 10.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от преступлений, совершенных военнослужащими, вырос за год на 30% и достиг 6,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК России после заседания коллегии по итогам работы в 2020 году.
"Вырос и размер доказанного материального ущерба по оконченным в 2020 году уголовным делам. Он более чем на 30% превысил аналогичный показатель 2019 года и составил 6,4 млрд рублей", - сообщили в ГВСУ.
Военные следователи на досудебной стадии добились возмещения 1,8 млрд рублей ущерба, что на 28,6% больше, чем в 2019 году. С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6%, или 2,7 млрд рублей. В 2019 году ущерб был оценен в 4,9 млрд рублей.
Также в последние годы наблюдается сокращение количества преступлений против военной службы. В прошлом году зарегистрировано на 20% меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, на 17,8% - против порядка подчиненности, на 16,7% сократилось количество случаев рукоприкладства и в 5,8 раза снизилось количество преступлений против порядка несения специальных видов военной службы.
"В то же время увеличилось количество уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. На 8,8 % возросло число коррупционных деяний", - добавили в ГВСУ.
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