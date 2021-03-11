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НОВОСТИ

В России введут штрафы для СМИ за упоминание террористических организаций без указаний, что те запрещены или ликвидированы

07:48 11.03.2021 Источник: Интерфакс

Госдума РФ планирует в скором времени принять законопроект, согласно которому СМИ начнут штрафовать за распространение информации о террористических организациях, если в публикациях не будет указано, что те ликвидированы или их деятельность запрещена в России, сообщает в четверг газета "Известия".

"Уже с этого года в России может появиться наказание за распространение информации об организациях, признанных террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена. Это зафиксировано в законопроекте "О внесении изменения в статью 13.15 КоАП", авторами которого стали глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский", - говорится в публикации.

По информации издания, соответствующим документом предлагается установить административную ответственность, а непосредственный запрет депутаты намерены прописать в законе "О СМИ".

За несоблюдение закона граждан будут наказывать штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юридических лиц - от 40 тыс. до 59 тыс. рублей. При этом во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения, уточняет газета.

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