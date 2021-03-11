Уоррен Баффетт вошел в пятерку миллиардеров по версии "Форбс" с капиталом свыше $100 млрд
16:12 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Капитал руководителя американской холдинговой компании Berkshire Hathaway ("Беркшир хэтэуэй") Уоррена Баффетта достиг 100,3 млрд долларов, следует из опубликованных в четверг данных рейтинга журнала "Форбс", который обновляется в режиме реального времени.
Таким образом, Баффетт вошел в пятерку миллиардеров, состояние которых превышает 100 млрд долларов. Первую строчку рейтинга занимает глава американской корпорации Amazon ("Амазон") Джефф Безос с 179,6 млрд долларов. Около 14 млрд долларов отделяют от него американского предпринимателя Илона Маска, владельца компании Tesla ("Тесла"). Следом идут президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно и основатель компании Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс. Их состояния оцениваются в 160,2 млрд долларов и 125,6 млрд долларов соответственно.
В августе прошлого года предпринимателю и филантропу Баффетту исполнилось 90 лет. На протяжении последних десятилетий он входил в тройку самых богатых людей мира, но в 2019 году опустился на четвертую строчку рейтинга с состоянием 67,5 млрд долларов. В 2006-2019 годах Баффетт перевел на счета различных фондов более 34,5 млрд долларов. В июне 2010 года вместе с Гейтсом он инициировал филантропическую кампанию "Клятва дарения", в рамках которой они призывали миллиардеров пожертвовать больше половины состояния на благотворительные цели.
В 1965 году Баффетт приобрел контрольный пакет акций близкого к банкротству текстильного предприятия Berkshire Hathaway и превратил его в холдинг, управляющий активами компаний, работающих в различных сферах. По состоянию на 2020 год их более 60. В их числе ведущие американские банки, производители техники.
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