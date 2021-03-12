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США не собираются налаживать отношения с правительством Асада

23:05 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты исключают в ближайшей перспективе возможность нормализации отношений с правительством президента Сирии Башара Асада, при этом признают, что именно он остается у власти в стране, и нацелены на устойчивое политическое урегулирование. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Конечно же, он [Асад] остается у власти", - признал представитель Госдепартамента, подчеркнув при этом, что сирийский лидер, по мнению Вашингтона, лишился легитимности и "не сделал абсолютно ничего для того, чтобы восстановить" ее. "Нет никаких шансов на то, чтобы США нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе", - заявил Прайс.

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