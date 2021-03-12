Рейтинг «Единой России» достиг рекордного минимума за пять лет - опрос

09:05 Источник: Эхо Москвы

Рейтинг «Единой России» достиг рекордного минимума за последние пять лет, следует из опроса «Левада-Центра» (организация признана в РФ иностранным агентом). Директор аналитического центра Лев Гудков рассказал «Эху Москвы», что недоверие граждан к власти продолжает расти.

«Тут важно последовательное снижение. За «Единую Россию» готово проголосовать 27 процентов, а был 31 процент в августе. Все колебания в пределах точности измерения, тут важен снижающийся тренд у «Единой России» и перекачка голосов в стороны системных, номинально оппозиционных партий — ЛДПР и коммунистическая партия. Это отражает рост недовольства в стране и рост недоверия к официальным структурам власти. Доходы снижаются, ситуация кажется людям бесперспективной и недоверие к прокремлевским партиям будет расти», — сказал он.

Гудков отметил, что на этом фоне укрепились позиции ЛДПР, количество избирателей, готовых отдать голос за эту партию, выросло, согласно опросам, до 12%. Нынешний рейтинг «Единой России», как сообщается в СМИ, побил очередной антирекорд и опустился до минимального значения 2016 года.

Партия власти всё равно сможет получить большинство голосов на выборах в Госдуму, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. Он также призвал оппозицию включиться в борьбу за будущее страны, а не только конфликтовать с Владимиром Путиным.