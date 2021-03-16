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НОВОСТИ

В Москве помочь бездомным людям теперь можно по номеру 112

13:19 16.03.2021

Оказать помощь бездомным людям в Москве теперь будет проще – «Социальный патруль» можно будет вызвать по номеру 112. По словам заместителям мэра Москвы Анастасии Раковой, теперь сами сами или любой человек, который хочет им помочь, могут позвонить этому номеру, а не только по основному номеру «Социального патруля», который не так легко запомнить. «Звонки будут переадресованы в Центр социальной адаптации имени Глинки. Подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя прийти на помощь человеку, который попал в беду. Принцип одного окна сделает поддержку бездомным людям более доступной», - отметила Ракова.

Мобильные бригады выезжают на вызовы круглосуточно, в них включены соцработники с большим опытом работы с бездомными людьми. Кроме того, Центр социальной адаптации имени Глинки может, кроме ночлега, предоставить питание, оказать первую доврачебную помощь и выдать одежду.

Также заявки будут принимать и по прямым телефонным номерам «Социального патруля»: +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.

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