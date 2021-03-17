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В Норильске и Чите в 2020 г. зафиксировано самое сильное загрязнение воздуха - Росгидромет

22:10 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Очень высокий" уровень загрязнения воздуха по итогам 2020 года зафиксирован в Норильске и Чите. В Братске, Красноярске, Новокузнецке и Нижнем Тагиле уровень загрязнения оценен как "высокий", сообщает пресс-служба Росгидромета.

"По итогам 2020 года в 6 городах - участниках Федерального проекта качество воздуха характеризуется "высоким" или "очень высоким" уровнем загрязнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "очень высокий" уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Норильске и Чите, "высокий" - в Братке, Красноярске, Новокузнецке и Нижнем Тагиле.

"По сравнению с 2019 годом улучшилось качество атмосферного воздуха в Братске, Новокузнецке и Магнитогорске", - сообщает Росгидромет.

В Нижнем Тагиле, напротив, уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился. В Череповце возросли среднегодовые концентрации сразу четырех загрязняющих веществ. В этой связи оценка категории качества изменилась с "низкого" до "повышенного" уровня загрязнения воздуха.

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