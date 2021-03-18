Умер отрицавший наличие в Танзании COVID-19 президент Магуфули
09:32 18.03.2021 Источник: РБК
Умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, передает государственный телеканал TBC.
Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом, и его госпитализировали в соседней Кении.
Магуфули отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что «коронавирус — это дьявол». РБК
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