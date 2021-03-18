0
0
35
НОВОСТИ

Умер отрицавший наличие в Танзании COVID-19 президент Магуфули

09:32 18.03.2021 Источник: РБК

Умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, передает государственный телеканал TBC.

Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом, и его госпитализировали в соседней Кении.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что «коронавирус — это дьявол».  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 18.03.2021
Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах - проект
0
80
09:05 18.03.2021
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование как юрлица
0
113
09:00 18.03.2021
Кризис в отношениях США и России стал следствием политики Вашингтона - посольство РФ
0
116
08:10 18.03.2021
До 2035 г. в РФ планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов
0
189
08:00 18.03.2021
В Средиземном море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
0
164
07:50 18.03.2021
Путину направили приглашение на 200-летие Французского географического общества
0
215
07:40 18.03.2021
Размер зарплаты чаще скрывают женщины, а не мужчины - опрос
0
185
07:30 18.03.2021
В работе с КНДР США намерены сочетать давление и дипломатию - госсекретарь
0
198
23:00 17.03.2021
У Госдумы есть доказательства вмешательства США в выборы в России - Пискарев
0
589
22:46 17.03.2021
Псаки: Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией...
0
693

Возврат к списку