Семь миллионов покоящихся на некрополях Москвы обрели цифровую вечность

14:40

В Москве завершен первый этап масштабного проекта по оцифровке книг регистраций захоронений на всех столичных кладбищах. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. «Мы уже завершили первый этап: оцифровали данные обо всех захороненных на московских кладбищах. Это 7 млн записей, содержавшихся ранее в нескольких тысячах книг. По пяти кладбищам и в этом году по основному конгломерату, Хованскому кладбищу, мы завершили процесс инвентаризации всех мест захоронения. Они будут привязаны к точкам геопозиционирования. Но важен первичный этап: 7 млн покоящихся на некрополях города обрели цифровую вечность», – рассказал Артем Екимов.

По его словам, цифровизация проводится за счет внебюджетных, собственных средств ГБУ «Ритуал». В скором времени на официальном сайте учреждения будет внедрена система личного кабинета, через которую можно будет не только заказывать услугу, но и совершать административные действия по регистрации ответственности, получению разрешения на захоронение, установке надмогильных сооружений.

«Для того чтобы запустить полноценный клиентский сервис, в том числе по административным действиям, мы инициировали эту программу и близки к ее завершению. Я думаю, что нам потребуется полтора-два года на реализацию задачи в полном объеме», – отметил Екимов.

Ранее в рамках цифровизации ритуальной отрасли на всех кладбищах Москвы были введены электронные паспорта захоронений, которые выдаются наряду с бумажными документами.