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Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7% к 2021 году - ЦБ РФ

14:00 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель долговой нагрузки россиян (ПДН, отношение платежей по кредитам к доходу заемщика) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7% на макроуровне. В частности, в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам - 9,8% на 1 января этого года, следует из материалов к выступлению директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой.

"Долговая нагрузка подросла в прошлом году, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года. Другие факторы, тем не менее, способствовали сдерживанию процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году. Но долговая нагрузка подросла, тем не менее не так существенно, как могла бы", - сказала Данилова на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

При этом она отметила, что в необеспеченном кредитовании заемщики не стали более закредитованными за год, их долговая нагрузка в IV квартале 2020 года составила 62%.

"По ипотеке даже снизился средний ПДН, и высокие уровни ПДН намного меньше, чем в необеспеченном кредитовании, потому что в ипотеке банки более консервативны, более внимательно оценивают доходы, чаще ориентируются на официальные источники подтверждения доходов заемщика. Здесь уровни ПДН даже ниже, чем до пандемии. Новых рисков не формируется, несмотря на то, что кредитование росло быстро, это за счет качественных заемщиков", - сказала она.

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