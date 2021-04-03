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Запасов нефти и газа России хватит почти на 60 лет - глава Роснедр

11:06 03.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий. Такие оценки в интервью "Российской газете" привел замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

По его словам, экономически эффективных запасов хватит на значительно меньший срок, однако с развитием технологий эта граница будет отодвигаться.

"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - отметил Киселев и добавил, что при этом запасов газа стране хватит более чем на 60 лет.

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