Собянин рассказал о технологиях, которые помогли бороться с СOVID-19

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Массовая вакцинация, которая в Москве стартовала раньше, чем в других субъектах Федерации, положит конец распространению заболевания, считает мэр столицы. По словам Сергея Собянина, мегаполис уже больше года живет в условиях пандемии COVID-19, и за это время медики и власти многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. На своем сайте мэр выложил видеоролик, в котором рассказывается о о технологиях, которые применяются при борьбе с коронавирусом, и о созданной для этого инфраструктуре.

В Москве против ковида привиты уже более 1 млн человек, на базе городских поликлиник открыты 100 центров вакцинации, выездные прививочные пункты работают в торговых центрах и офисах «Мои документы».