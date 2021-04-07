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Турция не откажется от строительства канала "Стамбул" - Эрдоган

15:32 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ни при каких обстоятельствах не откажется от реализации проекта канала "Стамбул", который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря. Об этом сообщил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

"Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал "Стамбул", который будет служить нашему народу", - приводит его слова Анатолийского агентство.

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