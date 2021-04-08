Одному из лидеров протестов в Гонконге предоставлено убежище в Лондоне - СМИ
08:00 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"После четырех месяцев процедур, встреч и бесед в органах по делам беженцев Министерство внутренних дел Великобритании проинформировало, что моя заявка на предоставление убежища одобрена", - подтвердил Ло на своей странице в "Фейсбуке".
Речь идет о видном молодежном активисте протестного движения, который бежал в Лондон в июле прошлого года, после того как в этом специальном административном районе КНР по инициативе Пекина был принят закон о национальной безопасности. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.
27-летний Ло - бывший студенческий лидер - принимал активное участие в протестном движении в Гонконге. Он провел 8 месяцев за решеткой за причастность к массовым выступлениям осени 2014 года, известным как "движение зонтиков". В сентябре 2016-го он стал здесь самым молодым в истории законодателем, но затем со скандалом был дисквалифицирован.
Наряду с другим влиятельным оппозиционером Джошуа Вонгом Ло стоял у истоков радикальной партии "Демосисто". Она взялась продвигать идеи "независимости Гонконга", но была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона о национальной безопасности. После утверждения этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали в США, Великобританию и на Тайвань.
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