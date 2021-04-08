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Число россиян, отрицательно относящимся к мигрантам, увеличилось на 7,5% - замглавы АП

12:00 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, в 2020 году выросло на 7,5%. Это происходит на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, сообщил на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года заместитель руководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов.

"Так, в 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относится к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. В СФО (Сибирском федеральном округе - прим. ТАСС) здесь 22,3% негативно относятся к мигрантам", - сказал Магомедов.

Он отметил, что этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей, заметно усложняют их адаптацию в российском обществе, что способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии. Среди факторов, влияющих на отношение к мигрантам в Сибири, Магомедов перечислил распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий, вызывающее поведение представителей некоторых национальностей.

Ранее в пресс-центре МВД России ТАСС сообщали, что число нелегально работающих в стране иностранных граждан сократилось в прошлом году на 40%. В МВД добавили, что, если обычно в России находится от 9 до 11 млн иностранных граждан, в прошлом году их численность составила примерно 5,5 млн человек, почти 900 тыс. из них имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в Россию иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ, уточнили в МВД.

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