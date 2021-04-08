Граждане в РФ стали банкротиться в 1,8 раза чаще

12:32 Источник: Интерфакс

Суды в первом квартале 2021 года признали банкротами 40569 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раза больше, чем в первом квартале 2020 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

В январе-марте 2020 года прирост составлял 68% к такому же периоду 2019 года.

За период существования судебной процедуры личного банкротства, с октября 2015 года по март 2021 года, несостоятельными стали 322 849 гражданина.

Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями чаще выступают кредиторы. В первом квартале 2021 года в 95,3% случаев соответствующее заявление подавали сами граждане, с подачи кредиторов банкротство началось в 3,7% дел, налоговых органов - в 1%.

"Расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, на мой взгляд, естественный процесс в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру. Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство", - говорит руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Регионами-лидерами по темпам роста числа судебных банкротств граждан в первом квартале 2021 года стали Хакасия (рост в 10 раз - с 13 банкротов в первом квартале 2020 года до 130 в аналогичном периоде 2021 года), Крым - в семь раз (с 15 до 104), Чечня - в 6,5 раз (с 2 банкротов до 13), Карачаево-Черкесия - в четыре раза с 13 до 51 банкрота.

В абсолютных цифрах лидируют Москва - 2224 банкрота за январь-март 2021 года (53,3% к первому кварталу 2020 года), Московская область - 2176 (+70,1%), Краснодарский край - 2109(+79,3%), Самарская область - 1887(+97,4%), Санкт-Петербург - 1747(+91,3%) и Башкортостан - 1720 (+76,2%).