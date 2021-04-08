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Путин поручил ФАС разобраться в ситуации с существенным ростом цен на жилье в РФ

16:12 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

"Это не просто рост цены, это существенный рост", - сказал Путин, отметив, что в среднем по России стоимость жилой недвижимости выросла на 12%, но в ряде регионов наблюдался рост до 30%. Президент согласился, что необходимо прежде всего создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.

"Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит", - поручил глава государства.

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