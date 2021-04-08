Израиль отказывается сотрудничать с судом в Гааге - канцелярия Нетаньяху
21:20 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и не признает его юрисдикцию для начала расследования ситуации в Палестине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр в последние дни провел обсуждение политики Израиля в отношении объявления МУС о начале расследования. Было решено не сотрудничать с МУС, но не оставлять решение суда [о начале расследования] без ответа, указав, что у МУС нет юрисдикции [для расследования ситуации в Палестине]", - говорится в заявлении.
"В письме [в адрес МУС] говорится, что Израиль не только полностью отвергает обвинения в совершении военных преступлений, но и подтверждает свою недвусмысленную позицию, согласно которой суд в Гааге не имеет полномочий возбуждать в отношении Израиля расследование", - добавили в канцелярии. По данным радио "Кан", это письмо должно быть передано в МУС послом еврейского государства в Нидерландах до истечения дня пятницы.
В начале марта 2021 года прокуратура МУС объявила о начале расследования ситуации в Палестине. Как сообщила прокурор Фату Бенсуда, "расследования будут касаться преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС и совершенных в период с 13 июня 2014 года". В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру МУС с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, на палестинских территориях с 13 июня 2014 года.
В декабре 2019 года прокуратура завершила предварительное изучение ситуации и пришла к выводу, что она удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования в отношении действий Израиля. В феврале 2021 года Палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что юрисдикция инстанции распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно сектор Газа и Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим.
НОВОСТИ
- 22:00 08.04.2021
- Готовившего нападение на школу в Волгограде подростка отправят в психиатрическую больницу
- 21:07 08.04.2021
- Целевую цену акций «Роснефти» повысили на 30%
- 20:40 08.04.2021
- За переход в зарубежные клубы российских спортсменов могут обязать заплатить
- 20:00 08.04.2021
- Исследование выявило регионы с "самыми шумными соседями"
- 19:20 08.04.2021
- Число несовершеннолетних мигрантов на южной границе США в марте увеличилось вдвое - АП
- 18:40 08.04.2021
- Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Морозова, врио назначен Русских
- 18:00 08.04.2021
- В Париже полиция задержала двух священников за мессу без мер защиты от коронавируса
- 17:50 08.04.2021
- Сбер предложит бизнесу удобную платформу Jazz для видеоконференций
- 17:49 08.04.2021
- Начальник Генштаба ВС РФ инспектирует соединения и воинские части Восточного военного округа
- 17:32 08.04.2021
- Объем бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличен на 10% - Чернышенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать