Целевую цену акций «Роснефти» повысили на 30%

21:07

Газпромбанк повысил целевую цену по акциям «Роснефти» сразу на 30% до 10,1 долл./ГДР. Это самая высокая целевая цена, выставленная инвестиционными банками. По мнению представителей банка, «Роснефть» с начала 2021 года прибавила 30% капитализации и имеет существенный потенциал дальнейшего роста котировок в связи с реализацией проекта «Восток Ойл». По данным Газпромбанка, потенциал роста ценных бумаг «Роснефти» - еще 38% с текущего уровня. Эти прогнозы потенциала роста «Роснефти» - наиболее высокие среди российских нефтяных компаний. Кроме того Газпромбанк включил компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Отметим, что инвестиционная компания «Велес» также повысила целевую цену по акциям «Роснефти». Целевая цена была повышена на 25% до 745 руб./акция (потенциал роста от текущих котировок 35%). Согласно представлению аналитиков «Велеса», рост котировок компании в предыдущие месяцы был связан как с ростом цен на нефть, так и с осознанием рынком масштаба проекта «Восток Ойл». После включения новых данных в модель была повышена целевая цена и подтверждена рекомендация "Покупать".