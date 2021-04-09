Собянин подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса mos.ru
09:45 09.04.2021
Благотворительный сервис официального сайта правительства столицы Mos.ru успешно работает и города могут легко понять, куда были направлены деньги, отданные ими на благоворительность. По слова мэра Сергея Собянина, менее чем за полгода жители столицы сделали через сервис 12,5 тыс. пожертвований на сумму более 3,3 млн руб.
«Горожане могут выбрать получателя средств среди 34 благотворительных фондов, репутация которых была проверена временем. Они помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. Количество фондов и программ постоянно растет», - написал градоначальник на своем сайте.
«Узнать, как потрачены средства, можно на сайте «Душевная Москва», где фонды публикуют свои отчеты», - отметил Собянин.
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