Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность сохранения конвенции Монтре - Кремль
20:40 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на важность сохранения конвенции Монтрё на фоне планов Анкары по возведению Стамбульского канала. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.
"В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года", - говорится в сообщении.
Конвенция Монтрё сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами и регулирует правила прохода военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, причем для последних введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
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