Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность сохранения конвенции Монтре - Кремль

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на важность сохранения конвенции Монтрё на фоне планов Анкары по возведению Стамбульского канала. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года", - говорится в сообщении.

Конвенция Монтрё сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами и регулирует правила прохода военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, причем для последних введены существенные ограничения по классу и тоннажу.