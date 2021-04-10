Шойгу заслушал доклады о проведении выставки в технополисе "ЭРА"
13:30 10.04.2021
"Министр обороны Российской Федерации заслушал по видеоконференцсвязи доклады начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) генерал-майора Андрея Гончарова и начальника ВИТ «ЭРА» генерал-лейтенанта Владимира Ивановского о проведении выставки в рамках «Дня инноваций Министерства обороны Российской Федерации», - сказали в министерстве.
В Минобороны уточнили, что сейчас в технополисе "ЭРА" находится рабочая группа военного ведомства.
По данным министерства, в технополисе начал функционировать Научно-производственный центр «Кулибин», где в одной локации удалось организовать полный производственный цикл - от рождения идеи до её воплощения в реальном образце.
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