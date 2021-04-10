После ДТП в Турции госпитализирован трое граждан РФ

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три гражданина РФ были госпитализированы в субботу после ДТП с участием туристического автобуса в центральной Турции. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства России в Турции.



"По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья - Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня", - сказал собеседник агентства.



"Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия", - добавил дипломат.



Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что в результате аварии погиб российский турист, еще 26 получили ранения. Они находились на отдыхе в курортной Анталье по линии туроператора "Пегас туристик" и в субботу поехали на автобусе на экскурсию в Каппадокию.



На видеоролике с места ДТП, который распространяется в турецких социальных сетях, видно, как туристы выбираются из улетевшего с дороги и перевернувшегося автобуса через разбитые окна и лобовое стекло.



