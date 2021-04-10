После ДТП в Турции госпитализирован трое граждан РФ
17:20 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья - Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня", - сказал собеседник агентства.
"Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия", - добавил дипломат.
Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что в результате аварии погиб российский турист, еще 26 получили ранения. Они находились на отдыхе в курортной Анталье по линии туроператора "Пегас туристик" и в субботу поехали на автобусе на экскурсию в Каппадокию.
На видеоролике с места ДТП, который распространяется в турецких социальных сетях, видно, как туристы выбираются из улетевшего с дороги и перевернувшегося автобуса через разбитые окна и лобовое стекло.
НОВОСТИ
- 18:20 10.04.2021
- Кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса Сбербанк назвал вымыслом
- 17:30 10.04.2021
- В результате новых беспорядков в Северной Ирландии пострадали четырнадцать полицейских
- 16:50 10.04.2021
- В Стамбуле проходят переговоры президентов Турции и Украины - канцелярия Эрдогана
- 16:40 10.04.2021
- На Ленинградской АЭС планируется построить два новых энергоблока - губернатор
- 16:00 10.04.2021
- Австрия теперь может закупать российскую вакцину "Спутник V" - канцлер
- 15:35 10.04.2021
- Орудийным салютом в британских городах и на военных кораблях почтили память принца Филипа
- 15:00 10.04.2021
- Вторую прививку от COVID-19 Путин пока не делал - Песков
- 14:45 10.04.2021
- Главы МИД России и Эстонии провели телефонные переговоры впервые за пять лет
- 13:30 10.04.2021
- Шойгу заслушал доклады о проведении выставки в технополисе "ЭРА"
- 13:20 10.04.2021
- В иранском Натанзе запущен цех по производству улучшенных центрифуг - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать