Песков приоткрыл тему послания Путина Федеральному собранию

13:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, послание парламенту "так или иначе будет постковидным". Он отметил, что сейчас идет период выхода из ковидного кризиса, и непонятно, "насколько он будет происходить быстро или это будет растянуто по времени".

"Но выходить [из кризиса] надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место. <…> И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", - сказал Песков.