Продовольственная инфляция в России не замедляется - Росстат

16:00 Источник: Эхо Москвы

Продовольственная инфляция в России пока не думает замедляться, следует из данных Росстата. Сильнее всего за последний месяц подорожали овощи и фрукты. Цены на другие продукты питания выросли сильнее, чем среднее значение инфляции, — пишет интернет-издание VTimes.



Специалисты также предлагают отменить продовольственное эмбарго, которое Россия ввела почти 7 лет назад. Эхо Москвы