Продовольственная инфляция в России не замедляется - Росстат
16:00 12.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Продовольственная инфляция в России пока не думает замедляться, следует из данных Росстата. Сильнее всего за последний месяц подорожали овощи и фрукты. Цены на другие продукты питания выросли сильнее, чем среднее значение инфляции, — пишет интернет-издание VTimes.
Специалисты также предлагают отменить продовольственное эмбарго, которое Россия ввела почти 7 лет назад. Эхо Москвы
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