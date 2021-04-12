0
0
16
НОВОСТИ

Продовольственная инфляция в России не замедляется - Росстат

16:00 12.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Продовольственная инфляция в России пока не думает замедляться, следует из данных Росстата. Сильнее всего за последний месяц подорожали овощи и фрукты. Цены на другие продукты питания выросли сильнее, чем среднее значение инфляции, — пишет интернет-издание VTimes.

Специалисты также предлагают отменить продовольственное эмбарго, которое Россия ввела почти 7 лет назад.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 12.04.2021
Киев утверждает, что численность российских войск у границы с Украиной приближается к ста тысячам - СМИ
0
80
15:12 12.04.2021
Лишь более 5% жителей планеты полностью вакцинировались от COVID-19 - Bloomberg
0
94
15:00 12.04.2021
Пожарный погиб при пожаре в здании Невской мануфактуры в Петербурге - источник
0
117
14:47 12.04.2021
Космонавт Романенко поставил точку в споре о высадке американцев на Луну и объяснил, зачем России нужна лунная база
0
207
14:40 12.04.2021
Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики
0
167
14:32 12.04.2021
Правительство вносит в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
0
201
14:12 12.04.2021
Российские космонавты уже не едят пищу из тюбиков
0
178
14:00 12.04.2021
Песков не подтвердил информацию о планах сделать дни между майскими праздниками нерабочими
0
178
13:32 12.04.2021
ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию по всей стране - Рособрнадзор
0
216
13:20 12.04.2021
Президиум ХДС выступил в поддержку Лашета как кандидата в канцлеры от консерваторов - ТВ
0
241

Возврат к списку