0
0
0
НОВОСТИ

Товарооборот России и Китая за январь - март вырос на 15,4%

10:05 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая с января по март включительно вырос в годовом исчислении на 15,4%, составив 29,26 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за три месяца вырос на 42,7% и составил около 13,06 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг уменьшился на 0,1%, до 16,2 млрд долларов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 13.04.2021
Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос
0
43
09:32 13.04.2021
Тренд на повышение средней температуры в России будет нарастать, заявили в Росгидромете
0
115
09:20 13.04.2021
Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot
0
143
09:05 13.04.2021
Российское посольство упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о Гагарине
0
206
09:00 13.04.2021
Около 50 неуточненных мутаций коронавируса выявили в России
0
165
22:40 12.04.2021
Глава Минздрава Турции сообщил, что страна переживает самый тяжелый период пандемии
0
633
22:00 12.04.2021
Профицит бюджета РФ за январь - март составил 205,02 млрд руб. - Минфин
0
577
21:20 12.04.2021
Справороссы внесут в Госдуму законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих
0
600
20:40 12.04.2021
Путин предложил увеличить оклады космонавтов
0
648
20:00 12.04.2021
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня
0
674

Возврат к списку