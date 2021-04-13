Товарооборот России и Китая за январь - март вырос на 15,4%
10:05 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот России и Китая с января по март включительно вырос в годовом исчислении на 15,4%, составив 29,26 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за три месяца вырос на 42,7% и составил около 13,06 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг уменьшился на 0,1%, до 16,2 млрд долларов.
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