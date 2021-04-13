Базовый оклад российского учителя предложили повысить до трехкратного прожиточного минимума

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РФ могут повысить базовый оклад учителя до трёхкратного прожиточного минимума. С инициативой выступил депутат Максим Зайцев.

В интервью РИА Новости он рассказал, что работа над законопроектом практически завершена, изменения планируется внести в Трудовой кодекс.

Согласно документу, базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трёхкратной величины прожиточного минимума в регионе, а минимальная зарплата учителя меньше средней зарплаты в субъекте федерации. Также законопроект предлагает установить, что разница между зарплатой директора школы и учителя не должна превышать соотношения 4:1. Говорит Москва