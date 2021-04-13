Базовый оклад российского учителя предложили повысить до трехкратного прожиточного минимума
10:20 13.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РФ могут повысить базовый оклад учителя до трёхкратного прожиточного минимума. С инициативой выступил депутат Максим Зайцев.
В интервью РИА Новости он рассказал, что работа над законопроектом практически завершена, изменения планируется внести в Трудовой кодекс.
Согласно документу, базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трёхкратной величины прожиточного минимума в регионе, а минимальная зарплата учителя меньше средней зарплаты в субъекте федерации. Также законопроект предлагает установить, что разница между зарплатой директора школы и учителя не должна превышать соотношения 4:1. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:32 13.04.2021
- В России выявили 8 173 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 13.04.2021
- Гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель задержаны по делу о пожаре - СК
- 11:05 13.04.2021
- CNN выдает кадры с украинскими танками за доказательство подготовки России к войне - Захарова
- 11:00 13.04.2021
- Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении - Алиев
- 10:32 13.04.2021
- Во Франции могут отменить короткие авиарейсы
- 10:05 13.04.2021
- Товарооборот России и Китая за январь - март вырос на 15,4%
- 10:00 13.04.2021
- Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос
- 09:32 13.04.2021
- Тренд на повышение средней температуры в России будет нарастать, заявили в Росгидромете
- 09:20 13.04.2021
- Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot
- 09:05 13.04.2021
- Российское посольство упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о Гагарине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать