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Базовый оклад российского учителя предложили повысить до трехкратного прожиточного минимума

10:20 13.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РФ могут повысить базовый оклад учителя до трёхкратного прожиточного минимума. С инициативой выступил депутат Максим Зайцев.

В интервью РИА Новости он рассказал, что работа над законопроектом практически завершена, изменения планируется внести в Трудовой кодекс.

Согласно документу, базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трёхкратной величины прожиточного минимума в регионе, а минимальная зарплата учителя меньше средней зарплаты в субъекте федерации. Также законопроект предлагает установить, что разница между зарплатой директора школы и учителя не должна превышать соотношения 4:1.  Говорит Москва

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