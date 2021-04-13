Во Франции могут отменить короткие авиарейсы

10:32 Источник: Эхо Москвы

Нижняя палата французского парламента проголосовала за запрет коротких авиарейсов. Это передает радио RFI. Если предложение поддержит и Сенат, под запрет попадут перелеты внутри страны между такими городами, расстояние между которыми на поезде можно преодолеть за 2,5 часа. Прежде всего речь идет о маршрутах Париж-Нант, Париж-Лион, Париж-Бордо. Это делается ради того, чтобы сократить выбросы парниковых газов. Часть депутатов, причем как слева, так и справа, уже раскритиковала законопроект за то, что он добивает оказавшуюся и без того в тяжелом положении из-за коронавируса авиаотрасль. Эхо Москвы