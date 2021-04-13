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НОВОСТИ

Во Франции могут отменить короткие авиарейсы

10:32 13.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Нижняя палата французского парламента проголосовала за запрет коротких авиарейсов. Это передает радио RFI. Если предложение поддержит и Сенат, под запрет попадут перелеты внутри страны между такими городами, расстояние между которыми на поезде можно преодолеть за 2,5 часа. Прежде всего речь идет о маршрутах Париж-Нант, Париж-Лион, Париж-Бордо. Это делается ради того, чтобы сократить выбросы парниковых газов. Часть депутатов, причем как слева, так и справа, уже раскритиковала законопроект за то, что он добивает оказавшуюся и без того в тяжелом положении из-за коронавируса авиаотрасль.  Эхо Москвы

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