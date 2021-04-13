Во Франции могут отменить короткие авиарейсы
10:32 13.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Нижняя палата французского парламента проголосовала за запрет коротких авиарейсов. Это передает радио RFI. Если предложение поддержит и Сенат, под запрет попадут перелеты внутри страны между такими городами, расстояние между которыми на поезде можно преодолеть за 2,5 часа. Прежде всего речь идет о маршрутах Париж-Нант, Париж-Лион, Париж-Бордо. Это делается ради того, чтобы сократить выбросы парниковых газов. Часть депутатов, причем как слева, так и справа, уже раскритиковала законопроект за то, что он добивает оказавшуюся и без того в тяжелом положении из-за коронавируса авиаотрасль. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 11:32 13.04.2021
- В России выявили 8 173 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 13.04.2021
- Гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель задержаны по делу о пожаре - СК
- 11:05 13.04.2021
- CNN выдает кадры с украинскими танками за доказательство подготовки России к войне - Захарова
- 11:00 13.04.2021
- Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении - Алиев
- 10:20 13.04.2021
- Базовый оклад российского учителя предложили повысить до трехкратного прожиточного минимума
- 10:05 13.04.2021
- Товарооборот России и Китая за январь - март вырос на 15,4%
- 10:00 13.04.2021
- Более 70% японцев хотят отмены или переноса Олимпийских игр - опрос
- 09:32 13.04.2021
- Тренд на повышение средней температуры в России будет нарастать, заявили в Росгидромете
- 09:20 13.04.2021
- Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot
- 09:05 13.04.2021
- Российское посольство упрекнуло Госдепартамент в искажении памяти о Гагарине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать