Суд арестовал профессора МФТИ по подозрению в госизмене
14:00 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лефортовский суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО профессора МФТИ Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.
"Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня", - сказала ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Она уточнила, что дело не маркировано грифом секретности.
По данным источника ТАСС, Голубкин является сотрудником Московского физико-технического института (МФТИ). Как указано на сайте института, он является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.
НОВОСТИ
- 14:43 13.04.2021
- Московской "Тройкой" можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре
- 14:38 13.04.2021
- Работники сферы услуг теперь могут получать чаевые через сервис Сбера
- 14:32 13.04.2021
- Ответ Ирана на диверсию в Натанзе произойдет на территории агрессора - правительство
- 14:12 13.04.2021
- США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен
- 13:32 13.04.2021
- Турецкие беспилотники в Донбассе вызывают "мало радости" у России - Рябков
- 13:20 13.04.2021
- Главы регионов сами решают, участвовать ли им в партийных праймериз - Песков
- 13:05 13.04.2021
- Геннадий Онищенко призвал россиян не спонсировать поездками в Турцию конфликт в Донбассе
- 13:00 13.04.2021
- Киев не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий - глава МИД Украины
- 12:32 13.04.2021
- Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $62 тыс.
- 12:20 13.04.2021
- Китай будет защищать безопасность космоса и продвигать сотрудничество с Россией - МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать