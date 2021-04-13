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Суд арестовал профессора МФТИ по подозрению в госизмене

14:00 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО профессора МФТИ Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.

"Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня", - сказала ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Она уточнила, что дело не маркировано грифом секретности.

По данным источника ТАСС, Голубкин является сотрудником Московского физико-технического института (МФТИ). Как указано на сайте института, он является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

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