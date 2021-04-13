Москва запустила голосового помощника для сбора жалоб на самочувствие пациентов по телефону

15:12

Специальный голосовой помощник будет собирать жалобы на самочувствие пациентов по телефону перед приемом в московских поликлиниках. По словам Анастасии Раковой, это стало возможным благодаря внедрению Единой цифровой платформы здравоохранения. Особый чат-бот на базе искусственного позволяет собирать жалобы пациентов перед приемом врача-терапевта. «Ссылку на форму опроса горожане получают по SMS или через push-уведомление. Теперь же пациенту предоставляется дополнительный выбор - опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом. Он будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС. Благодаря этому врач сможет больше времени уделить непосредственно осмотру пациента и общению с ним. Сейчас мы запустили пилотный проект на базе пяти столичных поликлиник. По его итогам будет принято решение о его расширении и на другие медицинские учреждения», - отмечает заместитель мэра.

Опрос проводится роботом, который обрабатывает обращения пациентов, принимает телефонные звонки и без участия операторов записывает на прием, переносит, отменяет запись и обзванивает пациентов с напоминанием о визите к специалисту. В рамках пилотного проекта, если пациент записан на прием к врачу-терапевту, голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приеме (за сутки до записи) предложит также пройти опрос по жалобам на самочувствие.