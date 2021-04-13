Собянин утвердил проект планировки площадки ОЭЗ "Микрон" в Зеленограде

15:18

Проект планировки площадки особой экономической зоны «Микрон» в Зеленограде утвержден. Постановление об этом подписано мэром Сергеем Собяниным. Особая зона была создана в 2006 году «Технополисе «Москва» и состоит из пяти площадок площадью 234,3 га. Сейчас на ее территории работают примерно 300 арендаторов и резидентов, создавших 13,5 тыс. рабочих мест. По данным мэрии, общий объем инвестиций в развитие и модернизацию промпроизводств составил примерно 45 млрд руб., а объем уплаченных налогов превысил 16 млрд руб.

Проект планировки зоны был одобрен в ходе общественных обсуждений, состоявшихся в ноябре 2020 года. Он предусматривает строительство новых производственных, общественно-производственных и коммунально-складских объектов общей площадью 42,74 тыс. кв. м. Особое место среди них занимает офисно-выставочный центр развития микроэлектроники площадью 15 тыс. кв. м. Кроме того предполагается сохранить и реконструировать существующие объекты «Микрона» общей площадью 107 тыс. кв. м, в том числе административно-лабораторный корпус и фитнес-клуб.