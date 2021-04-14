Техдиректор CNN признался в пропаганде против Трампа
09:20 14.04.2021 Источник: Газета.Ru
Технический директор американского телеканала CNN Чарли Честер признался в том, что пользовался СМИ для пропаганды против экс-президента США Дональда Трампа. Видео, в котором он говорит об этом, появилось на YouTube-канале проекта Veritas.
По его словам, он стремился продвинуть предвыборную кампанию на тот момент кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Он также рассказал в ролике, что телеканал имеет заранее подготовленную программу по распространению коронавируса нового типа и будущих климатических изменений.
Честер отметил, что в эфире CNN Трамп был показан болезненным, однако сами ведущие и журналисты не в полной мере осознавали, о чем идет речь. Байден, в свою очередь, был показан здоровым, после пробежек.
Ранее Трамп назвал телеканал CNN «фальшивым» и захотел заменить его новым телеканалом. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 14.04.2021
- После убийства собаки священником в Мурманске завели дело
- 10:20 14.04.2021
- США с их политикой не должны требовать от РФ предсказуемости - Захарова
- 10:05 14.04.2021
- Новые центрифуги и обогащение урана до 60% стали ответом на действия Израиля - Роухани
- 10:00 14.04.2021
- Из Среднеуральского монастыря вывезли всех монахинь
- 09:32 14.04.2021
- МИД Швеции вызвал посла России из-за информации о причастности Москвы к кибератакам на Федерацию спорта
- 09:05 14.04.2021
- Участковый собирается поставить Юлию Навальную на профучет - СМИ
- 09:00 14.04.2021
- Стало известно об увольнении пяти генералов Росгвардии
- 08:10 14.04.2021
- В Саратовской области возобновили поиски предполагаемого места падения легкомоторного самолета - ГУ МЧС
- 08:00 14.04.2021
- Из-за обрушения кровли на ТЭЦ жителям Тамбова временно прекращена подача тепла и воды
- 07:50 14.04.2021
- После смерти темнокожего Райта в Миннесоте третью ночь подряд продолжаются потесты - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать