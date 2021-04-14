Пашинян заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе погибли порядка 4 тыс. военнослужащих
16:12 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армянская сторона в ходе военных действий в Нагорном Карабахе потеряла порядка 4 тыс. военнослужащих. Об этом в среду в парламенте республики заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"На сегодняшний день у нас есть 3 621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести - 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации. Еще 100 тел идентифицированы, однако родственники по той или иной причине отказываются забрать останки, не верят в заключение экспертов. Общее число наших погибших - порядка 4 тыс. человек", - заявил он и предложил минутой молчания почтить их память.
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