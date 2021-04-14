0
0
52
НОВОСТИ

Пашинян заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе погибли порядка 4 тыс. военнослужащих

16:12 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянская сторона в ходе военных действий в Нагорном Карабахе потеряла порядка 4 тыс. военнослужащих. Об этом в среду в парламенте республики заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"На сегодняшний день у нас есть 3 621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести - 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации. Еще 100 тел идентифицированы, однако родственники по той или иной причине отказываются забрать останки, не верят в заключение экспертов. Общее число наших погибших - порядка 4 тыс. человек", - заявил он и предложил минутой молчания почтить их память.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 14.04.2021
Инвестиционный портфель "СберПервого" за год увеличился на 500 млрд рублей
0
48
16:32 14.04.2021
Эстонский министр пообещал не допустить перевода русских школ страны на эстонский язык
0
48
16:00 14.04.2021
Зюганов не подтвердил информацию о смене руководства КПРФ
0
101
15:32 14.04.2021
Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот - Путин
0
171
15:26 14.04.2021
Елена Зяббарова: IT-сектор столицы - один из самых привлекательных для инвестиций
0
137
15:12 14.04.2021
Центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада - Патрушев
0
197
15:00 14.04.2021
Путин выступит с посланием парламенту в центральном выставочном зале "Манеж" - сенатор
0
179
14:42 14.04.2021
Эксперты: Сегодня цифровая грамотность и культура - неотъемлемая часть образовательного процесса в школах Москвы
0
165
14:32 14.04.2021
Высокий суд Англии поддержал позицию Минюста по делу ЮКОСа
0
274
14:12 14.04.2021
Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия
0
235

Возврат к списку