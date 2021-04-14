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В России сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны - глава Минюста

17:40 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый регистр, содержащий сведения обо всем населении страны, создают в России. Об этом в среду сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

"Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния является базовым источником сведений о гражданах России, на основе которого будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны. Оператором этой информационной системы является Федеральная налоговая служба", - сказал он.

Он сообщил, что в прошлом году Минюст совместно с ФНС завершил масштабную работу по созданию и развитию Единого государственного реестра ЗАГС. Чуйченко назвал это прорывным событием в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. "В прошлом году Минюст России координировал работу по конвертации в электронный вид и передаче в Реестр записей актов гражданского состояния (с 1926 года), хранящихся в бумажном и электронном виде. Вся работа была завершена досрочно 25 декабря 2020 года", - сказал министр. Он отметил, что всего в реестр сконвертировано более 524 миллионов записей актов гражданского состояния, многие из которых хранились на бумаге, а также часть старых сведений была выполнена на национальных, иностранных языках.

По словам Чуйченко, сегодня реестр ЗАГС позволяет в полном объеме обеспечить межведомственное взаимодействие в электронном виде между органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги. Также появилась возможность предоставления услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния по экстерриториальному принципу.

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