О месте проведения встречи Путина и Байдена говорить пока рано - МИД РФ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ведется, однако пока рано говорить о месте проведения такой встречи. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Подготовка к такой встрече - я сейчас вообще не готов говорить, будет она или нет, - разумеется, уже ведется и велась", - сказал он.

Отвечая на вопрос о площадке для проведения встречи, Грушко отметил, что "рано или поздно вопрос встанет". "На данном этапе просто рано говорить", - сказал он.