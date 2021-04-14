"Спутник V" начали производить в Сербии
19:10 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Сербии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", - отмечает фонд.
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