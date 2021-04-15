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Конвенция Монтре продолжает применяться, но она не касается канала "Стамбул" - МИД Турции

11:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция продолжает в полной мере соблюдать конвенцию Монтрё о статусе проливов, и ни одной стране не стоит беспокоиться на этот счет. Об этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Эн-ти-ви.

"Мы, как и раньше, продолжаем исполнять конвенцию Монтрё. Она четко ограничивает режим прохода военных кораблей. Мы продолжаем ее применять, никому не надо волноваться на этот счет", - сказал он.

Чавушоглу также коснулся вопроса о статусе планирующегося канала "Стамбул". "Канал "Стамбул" не будет иметь никакого отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках конвенции Монтрё. Также нет такой вероятности, чтобы мы принуждали суда использовать новый канал вместо Босфора", - сказал он.

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