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Суд не стал ограничивать общение со СМИ и в интернете "скопинскому маньяку" Мохову

12:05 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скопинский районный суд Рязанской области не стал ограничивать общение с журналистами и в интернете, а также посещение кафе и баров Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", увеличив для него количество обязательных посещений отдела полиции для регистрации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в секретариате суда по итогам рассмотрения иска полиции об установлении дополнительных ограничений.

"Суд частично удовлетворил иск полиции, дополнив ранее установленные ограничения обязательной явкой два раза в месяц в ОМВД "Скопинский" для регистрации, а всего четыре раза в месяц. В остальном отказали", - сказали в суде.

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