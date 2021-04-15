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США оставляют право на новые меры в зависимости от ответа РФ на санкции - администрация

17:40 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уведомила США как в публичном, так и в непубличном порядке, что ответит на их новые санкции, и Вашингтон в связи с этим оставляет за собой право на дополнительные меры. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном политике в отношении России.

"Они дали понять - как публично, так и в других форматах, - что они намерены ответить на это, и нам надо посмотреть, что они решат сделать. Соединенные Штаты, конечно же, оставляют за собой право принять дополнительные меры, если это будет необходимо", - сказал он.

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