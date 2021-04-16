Основными драйверами ESG-изменений станут финансовые институты, считает старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова

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На Красноярском экономическом форуме обсудили важность для экономики ESG-повестки (ESG от англ. Environmental, Social, Governance - экологическое, социальное и корпоративное управление). Эксперты отметили, что 2020 году ESG-повестка стала приоритетной как для правительств многих государств и для бизнеса, а многие государства использовали ESG-подход для восстановления экономики и перехода к более устойчивым моделям развития. При этом мощным драйвером в этой сфере стала пандемия - до 30% фонда по восстановлению экономики Европы было решено направить на зеленые проекты и по данным ООН, о достижении углеродной нейтральности к 2050–2060 гг. заявили уже более 110 стран. «Эффективность ESG-трансформации экономики во многом зависит от изменений на уровне финансовых институтов, поскольку именно финансовые институты могут стать одними из основных драйверов ESG-перехода, рычагом, который помогает перенастраивать экономику, уверена старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. - Изучая зарубежный опыт, мы видим, что все финансовые структуры, связанные с зеленым финансированием, получают поддержку от государства, которое может дать мощную энергию для ESG-перезапуска экономики».

Как отмечали эксперты в ходе дискуссии на форуме, финансовые институты формируют новые правила, которые транслируют ESG-практики и постепенно перенастраивают целые отрасли, делая зеленые процессы привлекательными для них. В числе таких институтов и Сбер, являющимся крупнейшей финансовой компанией в России.