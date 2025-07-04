Додик не исключил распада БиГ в случае невыполнения Дейтонских соглашений

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Босния и Герцеговина может распасться в случае невыполнения Дейтонских соглашений. Такое мнение выразил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (один из трех государствообразующих субъектов БиГ).

«Республика Сербская хочет жить так, как договорились в Дейтоне. Если это невозможно, то сосуществование одних рядом с другими является единственной реальной альтернативой. Босния и Герцеговина может функционировать только посредством честного диалога между законно избранными должностными лицами всех трех народов без иностранного вмешательства и произвольных навязываний», — сказал он.

По его словам, деятельность Германии и Франции по демонтажу Республики Сербской и превращению Боснии и Герцеговины в унитарное государство вызывает беспокойство.