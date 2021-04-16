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МВД пригрозило закрытием границ со странами СНГ, если они не заберут "своих" незаконных мигрантов

16:12 16.04.2021 Источник: Эхо Москвы

МВД пригрозило закрытием границ со странами СНГ, если они не заберут незаконных мигрантов на родину. Это может коснуться более миллиона человек.

Москва планирует сократить численность незаконных мигрантов на территории страны до 15 июня. Если сделать этого не удастся, граждане других стран, находящиеся на территории России незаконно, будут выдворены, а граница закроют, сообщил замглавы силового ведомства. При этом отмечается, что никакой правоприменительной практики в отношении незаконных мигрантов применять не планируется.

Александр Горовой попросил руководства стран СНГ провести агитационную и разъяснительную работу со своими гражданами ввиду планов Москвы.

Согласно официальным данным, больше всего незаконных граждан в России сейчас из Узбекистана – более 330 тысяч, Таджикистана – 250 тысяч и Украины – 150 тысяч человек. В общей сложности насчитывается порядка 1 миллиона незаконных мигрантов

В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из-за пандемии срок пребывания иностранцев без продления визы разрешен до 15 июня.  Эхо Москвы

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