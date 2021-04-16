Концерн «Россиум» выводит на рынок новый проект - эндаумент-фонд «Филантроп»

17:38

Концерн «Россиум» запускает эндаумент-фонд «Филантроп» - новый для рынка продукт, который станет готовым инструментом для филантропов и некоммерческих организаций. Фонд прошел регистрацию в Министерстве юстиции РФ. Впервые эндаумент-фонд учрежден при поддержке многопрофильного холдинга в качестве готовой платформы и будет предоставлен для использования широкому кругу участников.

Разработанное решение позволит физическим и юридическим лицам создавать собственные целевые капиталы (эндаументы) для долгосрочной поддержки организаций и проектов во всех разрешенных законодательством сферах: образования, науки, здравоохранения, культуры, искусства, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи, охраны окружающей среды, а также для всех направлений благотворительности. При этом желающим создать собственный целевой капитал теперь не придется нести расходы на учреждение и сопровождение своего юридического лица.

Подобный «зонтичный» формат и открытая инфраструктура фонда «Филантроп» станут принципиальным отличием от уже существующих на рынке эндаумент-фондов, которые учреждаются преимущественно в целях поддержки одной или нескольких организаций, как правило, в конкретной сфере.

Преимуществом для филантропов станет не только готовая инфраструктура для передачи своих средств на социально-значимые цели, что, очевидно, позволит оптимизировать их усилия и расходы, но и возможность получить полную экспертную поддержку на всем пути своей филантропической деятельности через эндаумент – от формирования целевого «благотворительного» капитала до передачи дохода от него благополучателям и контроля его целевого использования.

Кроме того, финансовая экспертиза и инфраструктура группы позволит обеспечить полный контроль переданных благотворителями средств, что может содействовать повышению их доверия к подобному профессиональному инструментарию и некоммерческому сектору в целом. Решение позволит филантропам сосредоточиться на содержании своей деятельности, а не на управлении структурой.

«Мы предлагаем рынку новый механизм участия в благотворительности, реализуемый по принципу доверительного управления филантропией от имени и в интересах тех, кто будет создавать целевые капиталы на платформе нашего фонда, и рассчитываем внести свой вклад в развитие рынка профессиональной благотворительности и его устойчивости в нашей стране», - сообщила Галина Морозова, возглавившая совет фонда «Филантроп».

«В России степень развитости благотворительного инструментария не сопоставима с мировой практикой. Кроме того, готовые решения и независимый консалтинг – тренды в зарубежной индустрии благотворительности в последние годы, которые неизбежно придут и в Россию. Мы уверены в том, что созданное нами решение будет содействовать развитию филантропии в нашей стране и вовлечению в нее новых участников, а значит и притоку дополнительных средств для решения социально-значимых задач», - заявила директор фонда Людмила Пантелеева.

Формат работы через эндаумент выбран не случайно, во всем мире это один из ключевых инструментов финансирования благотворительности, обеспечения ее устойчивого развития. В России эндаументы существуют с 2007 года и успели зарекомендовать себя как эффективный механизм поддержки проектов сферы образования, культуры, социального и других направлений, однако экспертиза в этой области остается по-прежнему ограниченной, а желание запустить эндаумент требует наличия юридического лица в виде НКО.