В РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 - южноафриканским
13:32 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 190 случаев заражения британским и свыше 20 южноафриканским штаммами коронавируса выявлено в России по состоянию на 16 апреля, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 - южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций уже описанных другими коллегами. Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму - мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта <...>. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", - сказала она на общем собрании отделения медицинских наук РАН.
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