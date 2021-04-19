Пенсионеров предложили освободить от НДФЛ по вкладам
17:00 19.04.2021 Источник: Газета.Ru
Группа депутатов подготовила законопроект, освобождающий неработающих пенсионеров от налога на доход физических лиц (НДФЛ) с процентов по вкладам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов инициативы, первого заместителя председателя думского комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.
Проект будет внесен в Государственную думу в понедельник, 19 апреля.
«Есть немалое количество пенсионеров, которые годами откладывали на банковских счетах небольшие суммы, чтобы в старости получить дополнительные доходы <...> Нельзя лишать неработающих пенсионеров источника честно накопленного дополнительного дохода», – пояснил Щапов.
При этом в законопроекте предусмотрено, что необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год.
«При текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ [это] примерно соответствует доходам от вклада менее 3 миллионов рублей», – отметил депутат.
С 1 января 2021 года в России начал действовать новый налог по банковским вкладам. Как пояснили в Минфине, он распространяется не на сами вклады, а на проценты по ним. Ставка по налогу составляет 13%, при этом облагается налогом только сумма, превышающая «необлагаемый минимум», который высчитывается как произведение одного миллиона рублей на ключевую ставку Банка России на первое число налогового периода. Газета.Ru
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