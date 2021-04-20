Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая образцовыми

15:00 Источник: Интерфакс

Председатель КНР Си Цзиньпин по случаю открытия IX заседания Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что отношения Пекина и Москвы служат образцом взаимодействия крупных государств.

"20 лет Китай и Россия развивают концепцию дружбы, передающуюся из поколения в поколение, и принципов международных отношений нового типа, развивают тесное всестороннее стратегическое сотрудничество, служа образцом отношений крупных государств в современном мире", - отмечается в поздравительном письме Си Цзиньпина, выдержки из которого приводят китайские СМИ.

Председатель КНР выразил надежду, что представители двух партий, участвующие в диалоге, откроют новую страницу в стратегическом сотрудничестве "Единой России" и Компартии Китая.