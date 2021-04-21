Роскосмос может передать ответственность за российский сегмент МКС партнерам - Рогозин
10:20 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ начинает переговоры с партнерами по проекту МКС о дальнейшей судьбе станции. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, один из вариантов - передача ответственности за российский сегмент МКС партнерам. Либо на поддержание будут идти небюджетные деньги.
"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе российского сегмента МКС.
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