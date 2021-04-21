В Словении запустили суперкомпьютер мирового класса
10:32 21.04.2021 Источник: Эхо Москвы
В Словении запустили первый в Евросоюзе суперкомпьютер мирового класса. Речь идет о компьютере Vega в городе Марибор. Его построили на деньги фондов ЕС и стран-участниц блока – инвестиции составили более 17 миллионов евро. По словам зампреда Еврокомисии Маргрете Вестагер европейские суперкомпьютеры помогут спасти жизни людей, поддерживая искусственный интеллект для идентификации молекул для передового медикаментозного лечения, отслеживая инфекции COVID-19 и других заболеваний. Заявленная производительность – 6,9 петафлопс (квадриллионов операций в секунду).
Для сравнения – самый мощный в России суперкомпьютер «Ломоносов-2» имеет производительно менее 2 петафлопсов. Эхо Москвы
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