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В России выявили 8 271 случай заражения коронавирусом за сутки

11:32 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 271, до 4 727 125. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 644. Всего уже выздоровели 4 352 873 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 399 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 706 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,26%, следует из данных штаба.

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