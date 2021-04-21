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Манежная площадь в Москве перекрыта

19:30 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции для пресечения несогласованной акции перекрыли Манежную площадь и подход к зданию Госдумы в центре Москвы.

Как передает корр. ТАСС, вокруг Манежной площади выставлены заграждения, закрыт вход на Красную площадь.

Сейчас от Пушкинской площади в сторону Манежной следуют небольшие группы людей с искусственными цветами. В начале Тверской собравшиеся скандируют лозунги. Полицейские активных действий пока не предпринимают, активных задержаний не проводят. Они предупреждают собравшихся, что акция незаконная, и просят разойтись. Пока, по оценке ТАСС, задержаны около пяти человек.

В районе Манежной площади между сторонниками и противниками блогера Навального возникла потасовка. Как отмечает корр. ТАСС, на акцию приехали люди из другие регионов, которые говорят, что "у них скоро поезд".

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